Столичные дороги снова сковали многокилометровые пробки

Сложная ситуация на мостах и на въездах в город

В Киеве утром в среду, 3 июня, наблюдаются серьезные пробки. По данным сервиса Google Maps, в городе произошло более 15 аварий.

Реклама

Так, тянучками скованы улица Бальзака, проспект Шухевича, Северный мост, проспект Степана Бандеры, улицы Братиславская, Курнатовского, бульвар Перова, Броварской проспект и часть моста Метро, проспект Соборности.

Проблематично проехать на Дарницком шоссе, Дарницком мосту, проспекте Бажана, Южном мосту.

Реклама

Усложнено движение в центре – на бульваре Шевченко, в районе Цирка, на улицах Саксаганского и Толстого, а также на Подоле. Кроме того, пробки есть на проспекте Победы, улицах Борщаговской, Жилянской, Гетьмана, проспекте Лобановского.

Реклама

Сложная ситуация утром и со въездами в Киев – парализовано тянучками движение по Одесской трассе, в районе Теремков, на улице Заболотного, на въезде в столицу со стороны Крюковщины и Софиевской Борщаговки.

В тренде Мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва: все подробности

Также пробки сегодня и на проспекте Палладина.

Кроме того, на дорогах Киева продолжаются ремонты. Как сообщил "Киевавтодор", с 8:00 до 17:00 3 июня ограничено движение на улице Архипенко. Там ремонтируют участок между Иорданской и проспектом Героев Сталинграда.

Также в ночь на среду частично ограничено движение на Столичном шоссе, где ремонтируют трубопровод. По предварительным планам, ремонт будет продолжаться до 7 июня. Во время работ будет частично ограничено движение в двух крайних полосах.

В 23:00 3 июня до 13:00 4 июня также частично ограничат движение на проспекте Рокоссовского.

Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.

При этом в прошлом месяце в Киеве наблюдался транспортный коллапс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама