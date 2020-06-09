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Столичные дорожники объяснили "ремонт" на мосту над проспектом Победы

9 июня, 13:34

Наталья Руда Наталья Руда

В КП "Киевавтодормост" заявили, что установленные скобы - временная мера, но полноценный капитальный ремонт запланирован на ближайшие годы

В коммунальном предприятии "Киевавтодор" объяснили появление металлических скоб на изношенных конструкциях мостана улице Дегтяревской над проспектом Победы.

"На путепроводе на пересечении улицы Дегтяревской и проспекта Победы работники КП "Киевавтодормост" провели первоочередные противоаварийные работы. Скобами скрепили элементы железобетонного ограждения, ведь от вибраций она начала деформироваться. Важно предупредить любые аварийные ситуации на сооружении. Проведенные работы – не панацея. А только временная мера", – говорится в сообщении дорожников.

В КП уточнили, что капитальный ремонт моста запланирован на ближайшие годы. Кроме того, дорожники заявили, что потратили на хомуты около 500 грн.

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Напомним, что на улице Новоконстантиновской обрушилось пешеходное ограждение. Массивная металлическая конструкция длинной в несколько десятков метров упала на газон и проезжую часть. Благо, во время падения глыбы из металла никто из людей и автомобилей не пострадал.

Также ранее сообщалось об аварийном состоянии моста Патона.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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Киев мост проспект победы

Источник: Сегодня

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