Столичные коммунальщики заблокировали "героям парковки" дорогу на "Лыбедской"

Фото: КП Центр организации дорожного движения

Столичные коммунальщики установили делиниаторы вдоль дороги у ТЦ Ocean Plaza возле станции метро "Лыбедская" на улице Антоновича, 176. Об этом сообщает пресс-служба КП "Центр организации дорожного движения".

"Именно по этому адресу мы установили делиниаторы. 70 разграничительных столбиков отделили крайнюю правую полосу движения в месте, где обычно было больше всего незаконно припаркованных авто. Теперь оставить машину на оживленной локации возле метро "Лыбидская" будет невозможно, а общественный транспорт, как и положено, будет беспрепятственно двигаться и подъезжать к остановке. Рядом – большая парковка, поэтому проблем с парковкой объективно нет", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки". Кроме того, в столице начали бороться с неправильной парковкой машин – за нарушение правил автомобили будут забирать на штрафплощадку. Владельца неправильно припаркованной машины инспекторы ждут 10 минут и, если он не появляется, вызывают спецтранспорт. При этом нарушителей в центре Киева – хоть пруд пруди.

В тренде Столкновение маршрутки и Toyota в Киеве: спасатели уточнили число пострадавших

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама