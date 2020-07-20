Столичные водители проехали по свежему асфальту на Шулявском мосту, несмотря на ограждения (видео)

На путепроводе, который ремонтируют уже больше года, перекрывали съезды

В Киеве водители проехались по свежеуложенному асфальту на съездах Шулявского путепровода, игнорируя ограждения. Съезды ранее, как сообщали новости "Сегодня", были перекрыты для асфальтирования.

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Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Вот кайф – ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждения и все помчались", - говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео.

Также кадры движения на закрытом съезде с моста на проспект Победы опубликовали в паблике "Шулявский мост".

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Напомним, до конца лета столичные власти обещали выкупить и демонтировать здание цеха №5 завода "Большевик", чтобы на его месте построить съезд с Шулявского путепровода. Увы, сроки завершения строительства транспортной развязки Шулявского путепровода опять перенесли. При этом Фонд госимущества оценивал стоимость цеха №5 в 700 миллионов гривен, но городские власти не захотели платить такую завышенную сумму.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Также смотрите в сюжете, как открывали проезд на путепроводе:

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