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Строительство метро на Виноградарь откладывается на год

16 января, 17:24

Сотрудники "Киевметростроя" заявили об отставании от графика

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Сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена (метро на Виноградарь) откладываются на год, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", – сказал Олег Токарев, глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", выступающего генподрядчиком проекта.

По словам Евгения Шатайкина, главного инженера строительства метро на Виноградарь, стройка уже отстает от запланированных сроков.

"На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – сообщил он.

По его словам, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме.

"Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика", – сообщил главный инженер.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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