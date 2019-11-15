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Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились фото тоннеля

15 ноября, 10:44

Построенный тоннель будет соединять вентиляционную шахту и перегонные тоннели

Фото: Сергей Гринкевич/Facebook

Фото: Сергей Гринкевич/Facebook

На одном из участков строительства метро на Виноградарь в Киеве уже вырыли котлован, также появился один тоннель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник "Киевметростроя" Сергей Гринкевич.

"Метро на Виноградарь – первые конструкции. Пока на всех участках готовят котлованы, на одном он давно готов. И наконец настал момент, когда в нем появился тоннель. Первые постоянные железобетонные конструкции метро. Между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" начали строить вентиляционный ходок", – написал он.

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По словам Гринкевича, построенный тоннель будет соединять вентиляционную шахту и перегонные тоннели. Согласно проекту, вентшахта находится на расстоянии от перегонов. При этом стеновые блоки в котлован подаются краном.

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Напомним, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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Киев метро Виноградарь метро на Виноградарь

Источник: Сегодня

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