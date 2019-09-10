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Строительство новой части Большой Окружной дороги в Киеве: в сеть попали фото и видео

10 сентября, 15:08

На данный момент ведутся работы в районе улицы Семьи Кульженко

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото и видео строительства новой части Большой Окружной дороги в столице.

Он уточнил, что на данный момент ведутся работы в районе улицы Семьи Кульженко. На этом участке уже уложили второй слой асфальта, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию. Также установили современное LED-освещение. На объекте асфальтируют пешеходные тротуары, завершают работы по сооружению входных групп подземных переходов.

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Кличко уточнил, что если погода будет позволять, то дорожники перейдут к активной фазе строительства моста над железнодорожными путями и улицей Богатырской.

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Ранее сообщалось, что тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев дороги Окружная дорога

Источник: Сегодня

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