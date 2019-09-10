Строительство новой части Большой Окружной дороги в Киеве: в сеть попали фото и видео

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото и видео строительства новой части Большой Окружной дороги в столице.

Он уточнил, что на данный момент ведутся работы в районе улицы Семьи Кульженко. На этом участке уже уложили второй слой асфальта, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию. Также установили современное LED-освещение. На объекте асфальтируют пешеходные тротуары, завершают работы по сооружению входных групп подземных переходов.

Реклама

Кличко уточнил, что если погода будет позволять, то дорожники перейдут к активной фазе строительства моста над железнодорожными путями и улицей Богатырской.

В тренде Два мощных антициклона принесут летнюю погоду в Украину

Ранее сообщалось, что тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама