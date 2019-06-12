Строительство Подольско-Воскресенского моста: Кличко показал, как проходят работы

К осени обещают снять ржавые рейки, которые "украшают" мост уже много лет

Фото: "Сегодня".

В Киеве к концу лета на строящемся Подольско-Воскресенском мосту планируют разобрать монтажные балки. Они выглядят как огромные ржавые трубы и являются неизменным "украшением" моста уже много лет.

Видео с грандиозной стройки мэр Киева выложил на своей странице в Facebook.

"В конце лета – начале осени этих ржавых балок на мосту не будет, он будет выглядеть совсем по-другому", – рассказал Кличко.

По словам мэра Виталия Кличко, который провел там выездное совещание, за последние несколько месяцев на мосту проложили 300-400 метров полотна по направлению к арке, также вскоре закончат один из съездов.

Напомним, летом 2018 года оживились стройработы на Подольско-Воскресенском мосту, по которому планируется пустить метро на Троещину. Как рассказал "Сегодня" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник,там начали асфальтировать левобережную часть перехода.

За все годы на мост было потрачено около 5 млрд грн бюджетных средств. В 2018 году выполнено работ на более чем 500 млн грн. В частности, на мосту укрепили опоры и соорудили несколько новых. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.

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