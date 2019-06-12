Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Строительство Подольско-Воскресенского моста: Кличко показал, как проходят работы

12 июня, 23:24

К осени обещают снять ржавые рейки, которые "украшают" мост уже много лет

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня".

В Киеве к концу лета на строящемся Подольско-Воскресенском мосту планируют разобрать монтажные балки. Они выглядят как огромные ржавые трубы и являются неизменным "украшением" моста уже много лет.

Видео с грандиозной стройки мэр Киева выложил на своей странице в Facebook.

"В конце лета – начале осени этих ржавых балок на мосту не будет, он будет выглядеть совсем по-другому", – рассказал Кличко.

По словам мэра Виталия Кличко, который провел там выездное совещание, за последние несколько месяцев на мосту проложили 300-400 метров полотна по направлению к арке, также вскоре закончат один из съездов.

Напомним, летом 2018 года оживились стройработы на Подольско-Воскресенском мосту, по которому планируется пустить метро на Троещину. Как рассказал "Сегодня" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник,там начали асфальтировать левобережную часть перехода.

За все годы на мост было потрачено около 5 млрд грн бюджетных средств. В 2018 году выполнено работ на более чем 500 млн грн. В частности, на мосту укрепили опоры и соорудили несколько новых. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег строительство, Киев, мост, Кличко, подольский мост, подольско-воскоресенский мост, Владимир Кличко

Вы сейчас просматриваете новость " Строительство Подольско-Воскресенского моста: Кличко показал, как проходят работы". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве возле переходов появятся манекены в виде школьников

Сегодня, 19:52

Муляжи установят для того, чтобы привлекать внимание водителей

Горячие ночи: в Киеве зафиксировали еще два новых погодных рекорда

Сегодня, 16:57

Температура в столице бьет столетние значения

ФОТОФАКТ. В Киеве зацвели "винтажные" розы

Сегодня, 14:55

В сети показали растение селекции ботсада

В Киеве частично ограничат движение на Институтской

Сегодня, 13:52

Также частично ограничат движение по мосту на Троещину

Польза и вред зеленого лука

Почему желтеют листья у чеснока

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Ветеран эстонского футбола Константин Нахк завершает карьеру

6 привычек, которые программируют на бедность

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь