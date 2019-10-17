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Строительство Шулявского моста: что сейчас происходит – фото и видео с высоты птичьего полета

17 октября, 21:12

Появилось видео поднятия металлического пролета будущего моста

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В Киеве продолжается строительство Шулявского путепровода. На этих выходных дорожники перекрывали проспект Победы, чтобы установить еще один пролет строения. Видео этого процесса, снятое с высоты птичьего полета, опубликовал на своей странице в Facebook замглавы КГГА Николай Поворозник.

При этом он опроверг слухи о том, что при установке пролета "что-то пошло не так".

"Скажу доступным языком: тот кусок моста, который "не влез" у цеха №5, и не должен туда влезать, он там временно. Это как раз та часть моста, которая должна разместиться над проспектом Победы и соединиться с частью путепровода со стороны улицы Александра Довженко", – пишет замглавы КГГА.

Он также отметил, что опоры, которые построены вплотную у цеха, предназначенные для обустройства следующего прогона с тротуарной частью путепровода. Также Николай Поворозник уточнил, что сейчас переговоры о сносе цеха ведутся достаточно активно.

Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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Источник: Сегодня

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