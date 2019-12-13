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Стройка Шулявского моста: Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести

13 декабря, 23:32

Запустить движение по новому мосту обещают до конца года

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Киеврада принял решение о выкупе пятого цеха АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик"), снос которого необходим для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод, сообщает КГГА.

"Принятие этого решения очень важно для продолжения реконструкции Шулявского путепровода. Чтобы начать строительство съездов с моста, в первую очередь необходимо снести цех №5", – отметил замглавы КГГА Николай Поворозник.

Он также сообщил, что автомобильное движение по мосту запустят до конца года, а к лету развязка заработает полноценно.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новое видео со строительства нового Шулявского путепровода, которое продолжается с начала весны этого года. По словам мэра, после установки последнего прогона нового моста строители уже завершили сварочные работы по его присоединению к общей конструкции.

"Устройство насыпи к путепроводу со стороны улицы Вадима Гетьмана почти завершили, заканчивают работы и по возведению подпорных стен и сетей ливневой канализации. Со стороны улицы Александра Довженко тоже продолжаются работы по обустройству подпорных стен и насыпи", - уточнил Кличко, добавив, что строители готовятся к асфальтированию полотна нового моста.

Также стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

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Киев КГГА шулявский путепровод развязка большевик шулявский мост путепровод

Источник: Сегодня

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