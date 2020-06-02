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Сутки под прицелом видеокамер: количество нарушений ПДД снизилось, зафиксированы новые антирекорды

2 июня, 22:43

Елена Вус Елена Вус

Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах

За первые сутки работы автофиксации, которую в Киеве и области запустили с 1 июня, количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня по состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 33176 нарушений скоростного режима. Вчера на это же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%", – заявил он.

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Также министр констатировал, что киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах.

Но не обошлось и без антирекордов. О них на своей страничке в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев – Харьков", – отметил он.

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По словам Геращенко, заслуженный штраф в 510 гривень будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву.

Кроме того, еще один антирекорд установил водитель-лихач, который умудрился совершить 11 нарушений за день.

Напомним, что первый автомобиль-нарушитель скоростного режимакамера зафиксировала в полночь 1 июня в Соломенском районе столицы. Владелица Audi Q7 заплатит штраф.

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Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Видеофиксация нарушений ПДД: кого и за что будут штрафовать" .

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МВД ПДД Арсен Аваков письма счастья превышение скорости Антон Геращенко Нарушения ПДД видеофиксация антирекорд

Источник: Сегодня

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