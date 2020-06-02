Сутки под прицелом видеокамер: количество нарушений ПДД снизилось, зафиксированы новые антирекорды

За первые сутки работы автофиксации, которую в Киеве и области запустили с 1 июня, количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня по состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 33176 нарушений скоростного режима. Вчера на это же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%", – заявил он.
Также министр констатировал, что киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах.
Но не обошлось и без антирекордов. О них на своей страничке в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев – Харьков", – отметил он.
По словам Геращенко, заслуженный штраф в 510 гривень будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву.
Кроме того, еще один антирекорд установил водитель-лихач, который умудрился совершить 11 нарушений за день.
Напомним, что первый автомобиль-нарушитель скоростного режимакамера зафиксировала в полночь 1 июня в Соломенском районе столицы. Владелица Audi Q7 заплатит штраф.
Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Видеофиксация нарушений ПДД: кого и за что будут штрафовать" .
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