"Сюрприз" для жителей Троещины: в понедельник на Северном мосту ограничат движение

Жителей Троещины могут ожидать серьезные испытания при поездке на работу

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В понедельник, 11 ноября, в час пик частично перекроют движение на Северном мосту в Киеве для ремонтных работ, что может существенно затруднить движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", – говорится в сообщении.

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Напомним, корреспонденты новостей "Сегодня" прогулялись по городу с новым советником мэра Киева Михаилом Бахматовым – поговорили о платном проезде в центре города, велосипедистах, борьбе с пробками и много другом. Читайте интервью с советником Кличко Максимом Бахматовым: Киевляне очень хотят выполнять ПДД, но им нужно чуточку помочь.

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