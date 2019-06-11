Толпы людей и паника: стали известны подробности ЧП в Киевском метро

Техполомка поезда привела едва ли не к коллапсу

Фото: Григорий Мельничук/Facebook.

Для киевлян, которые пользуются зеленой веткой метро утро началось с неприятностей. Как сообщалось ранее, на станции метро "Печерская" во вторник, 11 июня, произошла техническая поломка в поезде, из-за чего начались проблемы и на других станциях на линии. Например, на станции "Позняки" людей предупреждали, что станция метро "Печерская" закрыта на вход для пассажиров, а поезда курсируют от "Красного хутора" до "Дружбы народов" и от "Кловской до "Сырца".

Впрочем, в пресс-службе столичной подземки говорят, что в таком режиме поезда сделали несколько оборотов.

"Движение поездов удалось оперативно возобновить, поезда не ходили приблизительно восемь минут. На станции метро "Печерская" произошла техническая поломка (причину поломки не называют), поезд сам не смог отъехать от перрона станции. Состав доставили в депо для осмотра специалистами", – пояснили "Сегодня" в подземке.







Больше всего нервничали пассажиры, которые ехали с левого берега в сторону станции "Золотые ворота".

"После того как проехали Южный мост, поезд постоянно останавливался в тоннеле, дергался после каждой станции и на "Выдубичах", и на "Дружбы народов". Людям было ужасно душно, многие откровенно нервничали, особенно, когда поезда внезапно останавливался в тоннеле, а машинист объявлял, что будем стоять несколько минут", – рассказывает Александр, который в это время ехал в поезде по зеленой ветке.

Кстати, на станции метро "Дружбы народов" одной пассажирке стало плохо, пассажиры вывели ее из вагона и оказывали первую медпомощь, уложив на скамейку прямо на перроне станции.

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