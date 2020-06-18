ТОП городов мира с самыми большими пробками: Киев догнал Джакарту и Бангкок

Также в рейтинг попали Одесса, Харьков и Днепр

Киев ухудшил позиции в рейтинге городов мира с самыми большими пробками, заняв 12 место согласно исследованию дорожного трафика компании TomTom за 2019 год. Отметим, что в рейтинге за 2018 год Киев занимал 13 место.

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Согласно опубликованным данным, Киев перегружен пробками на 53%. Таким образом, столичные водители тратят на 53% больше времени, чтобы проделывать путь дорогам Киева. При этом ранее показатель загруженности дорог был на уровне 46%.

По пробкам Киев обогнали Джакарта и Бангкок, которые также перегружены на 53% по трафику, однако такой же показатель у них был и ранее.

В первую десятку городов мира с самыми большими пробками попали:

1. Бенгалор (Индия)

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2. Манила (Филиппины)

3. Богота (Колумбия)

4. Мумбаи (Индия)

5. Пуна (Индия)

6. Московская область (Россия)

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7. Лима (Перу)

8. Нью Дели (Индия)

9. Стамбул (Турция)

10. Джакарта (Индонезия)

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В рейтинг также попали Одесса – на 18 месте, Харьков – на 29 месте, Днепр – на 47 месте. Всего оценивались более 400 городов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео по маршрутам с "зеленой волной" движения в столице, которые могут помочь водителям быстрее передвигаться по городу, экономя время и горючее.

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов и сайт "Сегодня" в прямом эфире решили разобраться, что происходит с пробками в Киеве.

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