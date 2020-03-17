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Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

17 марта, 23:44

Елена Вус

С 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим, КП "Киевпастранс" напоминает маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро", - говорится в сообщении.

Святошинско-Броварская линия метрополитена (красная ветка метрополитена)

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  • ст.м. Академгородок – ст. м. Лесная
  • автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118,
  • троллейбусы №№ 5,7, 43,50,
  • трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18
  • маршрутное такси № 228.

Сырецко-Печерская линия метрополитена (зеленая ветка метрополитена)

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  • ст. м. Красный Хутор – ст. м. Сырец
  • автобусы №№ 51, 63, 45, 91,
  • троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к,
  • трамваи №№ 14, 15, 18
  • маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Куреневско-Красноармейская линия метрополитена (синяя ветка метрополитена)

  • ст. м. Героев Днепра – ст. м. Теремки
  • автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119,
  • троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45,
  • трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19
  • маршрутные такси № 155, 166, 500.

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок.

Напомним, что киевская городская электричка с полудня 18 марта также прекращает перевозку пассажиров.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт метро КГГА метрополитен Киевпасстранс маршруты

Источник: Сегодня

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