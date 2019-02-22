Транспортное чудо: в Киеве снизили цену на проезд в маршрутке
Маршрут передали другому перевозчику, который снизил тариф
Недавно киевляне, которые добираются от Троещины до станции метро "Почайна", с удивлением заметили, что стоимость проезда в маршрутке №157, уменьшилась с 8 до 6 грн.
Как оказалось, ранее маршрутка была коммунальной, однако теперь стала частной.
"Проезд в маршрутке №157, действительно, подешевел на две гривни. Раньше этот маршрут принадлежал КП "Киевпастранс" и проезд здесь был по 8 гривен, как и во всем наземном коммунальном транспорте: троллейбусы, трамваи. На последнем конкурсе право работать на маршруте выиграл частный перевозчик. Он решил, что 6 гривен достаточно для того, чтобы работать и получать прибыль (длина маршрута более 13 км. — Авт.)", – рассказал "Сегодня" Сергей Савтырь, начальник службы коммунальных перевозок КГГА.
Он также отметил, что пока случай уменьшения стоимости проезда в маршрутках единственный. Однако "Киевпастранс" потерял много маршрутов на последнем конкурсе (предприятие не обновляет автопарк) и не исключено, что стоимость проезда в них изменится.
Напомним, если у киевлян возникают вопросы по поводу работы маршруток, они могут обращаться по телефону: 044 489-31-60.
Отметим, что в других городах также готовы снижать стоимость проезда в маршрутках. Так, в маршрутках Запорожья стоимость проезда с 21 января планировали снизить на одну гривню. Об этом шла речь на встрече мэра города, представителей городского совета и руководителей местных фирм-перевозчиков. В ходе встречи мэр Владимир Буряк призвал снизить стоимость проезда на одну гривню в связи с падением цен на топливо. В свою очередь, бизнесмены согласились на снижение цены до 6,50 гривен, учитывая рост заработков украинцев.
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