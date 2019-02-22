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Транспортное чудо: в Киеве снизили цену на проезд в маршрутке

Сегодня, 10:55

Маршрут передали другому перевозчику, который снизил тариф

Фото: Pixabay
Транспортное чудо: в Киеве снизили цену на проезд в маршрутке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c78/879/5c5c788793989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c78/879/5c5c788793989.jpg Транспорт Маршрут передали другому перевозчику, который снизил тариф

Недавно киевляне, которые добираются от Троещины до станции метро "Почайна", с удивлением заметили, что стоимость проезда в маршрутке №157, уменьшилась с 8 до 6 грн.

Как оказалось, ранее маршрутка была коммунальной, однако теперь стала частной.

"Проезд в маршрутке №157, действительно, подешевел на две гривни. Раньше этот маршрут принадлежал КП "Киевпастранс" и проезд здесь был по 8 гривен, как и во всем наземном коммунальном транспорте: троллейбусы, трамваи. На последнем конкурсе право работать на маршруте выиграл частный перевозчик. Он решил, что 6 гривен достаточно для того, чтобы работать и получать прибыль (длина маршрута более 13 км. — Авт.)", – рассказал "Сегодня" Сергей Савтырь, начальник службы коммунальных перевозок КГГА.

Он также отметил, что пока случай уменьшения стоимости проезда в маршрутках единственный. Однако "Киевпастранс" потерял много маршрутов на последнем конкурсе (предприятие не обновляет автопарк) и не исключено, что стоимость проезда в них изменится.

Напомним, если у киевлян возникают вопросы по поводу работы маршруток, они могут обращаться по телефону: 044 489-31-60.

Отметим, что в других городах также готовы снижать стоимость проезда в маршрутках. Так, в маршрутках Запорожья стоимость проезда с 21 января планировали снизить на одну гривню. Об этом шла речь на встрече мэра города, представителей городского совета и руководителей местных фирм-перевозчиков. В ходе встречи мэр Владимир Буряк призвал снизить стоимость проезда на одну гривню в связи с падением цен на топливо. В свою очередь, бизнесмены согласились на снижение цены до 6,50 гривен, учитывая рост заработков украинцев.

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Тег маршрутки, проезд, киевпастранс, тарифы

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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