Транспортный коллапс: на Академгородке отключились все светофоры

В Киеве 19 февраля вечером на Академгородке внезапно отключились светофоры. Из-за поломки движение по проспекту Палладина полностью заблокировано, сообщают очевидцы.

"Перекресток проспекта Палладина и улицы Академика Ефремова – не работают 2 светофора. Полная неразбериха, пробки жесткие абсолютно во всех направлениях", – пишут водители в соцсетях.

Также сообщается, что не работают все светофоры возле станции метро "Академгородок". При этом, водители, оказавшиеся в пробке, не готовы уступать дорогу другим участникам.

"Воцарился ад, ведь никто никого не пропускает, соответственно движение блокируется самими его участниками. Один неизвестный герой выскочил из припаркованного авто и начал самостоятельно регулировать – бегать между колоннами машин и уговаривать водителей по очереди пропускать тех движущихся перпендикулярно. Только что я видел, как один из водителей на довольно недешевом авто, выслушав его, дождался пока он побежит дальше и плюнул ему вслед", – пишет Антон Колумбет.

"Водители встали в "замок" из-за нерабочего светофора на м. Академгородок".

Ранее новости "Сегодня" писали, что "Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест. Помимо этого, сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама