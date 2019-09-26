Транспортный коллапс на Дарницкой площади: киевляне показали впечатляющее фото

Транспорт на Дарницкой площади практически не движется, также парализован Подол, центр

Фото: DTP KIEV INFO

В Киеве в четверг, 26 сентября, во второй половине с ухудшением погодных условий наблюдаются пробки. Согласно данным Google Maps, по городу зафиксировано как минимум 13 аварий.

При этом, по данным канала DTP KIEV INFO, настоящий транспортный коллапс на данный момент – на Дарницкой площади, где автомобили едва могут проехать.

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"Водители жалуются, что многие нарушает ПДД и просто ведут себя по-хамски на дороге. Еще говорят, что вызвали полицию для регулирования движения, но так никто и не приехал", – написал на канале Виктор Далюк.

Согласно информации сервиса Google Maps, также сложная ситуация с проездом на Южном мосту, место Метро, Набережном шоссе, Северном мосту.

Также застыл в пробках Подол и центр – обездвижены бульвар Шевченко, улицы Саксаганского, Жилянская, Льва Толстого.

Традиционно пробки и на проспектах Победы и Космонавта Комарова.

Напомним, что на путепроводе на улице Бойчука с 20:00 26 сентября до 7:00 7 октября ограничат движение.

Отметим, что в Киеве с 19 сентября по утрам ограничили въезд грузового транспорта со стороны Борисполя. Цель ограничений – уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

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