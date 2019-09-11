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Транспортный кризис в Киеве: на Борщаговке автобусы ездят по рельсам, а на Святошино – давка в метро (видео)

11 сентября, 12:10

Василий Михальчук

По рельсам скоростного трамвая, который временно не работают, ездят не только водители общественного транспорта

Фото: Павел Андрухов/Facebook

Фото: Павел Андрухов/Facebook

В Киеве, в среду, 11 сентября, наблюдаются заторы, в частности, больше всего страдает Борщаговка из-за ремонта путепроводов и приостановки работы скоростного трамвая.

Так, жители микрорайона вынуждены ждать автобус на остановках по 30 минут. В салонах наблюдается давка. А из-за огромного скопления машин многие участники дорожного движения нарушают Правила дорожного движения. Автобус маршрута №4, курсирующий от улицы Симиренко до остановки "Старовокзальная", вообще ездил по трамвайным рельсам!

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

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Кроме того, один из автобусов этого маршрута чуть не столкнулся с легковушкой, которая пыталась заехать на трамвайные пути.

Сложная ситуация и возле станции метро "Святошин". Напомним, там идет реконструкция одного из выходов со станции. Из-за пробок на проспекте Победы на входе в метро накануне утром возникла давка и паника.

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При этом киевляне отмечают, что такая ситуация там повторяется ежедневно.

Скриншот

Скриншот

Новости "Сегодня" писали, что в связи с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

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Источник: Сегодня

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