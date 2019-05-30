Три месяца без Шулявского моста: старые съезды отремонтируют, а переговоры по цеху в тупике
Когда приступят к стройке самого моста, транспортного коллапса на проспекте Победы обещают не допустить
Прошло три месяца со дня старта работ по реконструкции Шулявского путепровода. "Сегодня" узнали, что происходит на месте, где раньше стоял мост, и когда ждать новых ограничений движения по проспекту Победы.
СЪЕЗДЫ И КАБЕЛИ. У генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику. Например, полностью закончена самая сложная работа: перекладка подземных коммуникаций, которые проходили в районе путепровода. Все трубы и кабели теперь проложены между опорами будущего моста.
От старой переправы ничего не осталось — ее полностью разобрали, а вот съезды до сих пор стоят.
"Мы начали частичный демонтаж съезда, ведущего с моста на проспект Победы, но сносить его полностью не будем, а капитально отремонтируем", — рассказали нам на стройке.
Та же участь ждет и старый заезд на мост с проспекта Победы. А вот будет ли обещанный съезд на месте цеха завода "Большевик", до сих пор неизвестно.
"Переговоры по "Большевику" ведутся. Цех планируют снести в 2020 году", — были немногословны в КГГА.
ОПОРЫ. Сейчас рабочие разбивают остатки подземных опор путепровода, бурят землю под новые и собирают балки для пролетов нового моста.
"Все старые опоры уже полностью разрушены, сейчас заканчиваем обустройство свайных полей под новые", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе компании генподрядчика.
Больше всего свай пробурили со стороны станции метро "Шулявская", где уже вскоре начнется возведение новых опор. После заливки всех свай их засыплют землей и приступят к опорам. Строители говорят, что новые сваи намного надежнее, ведь их глубина 15 метров — против 10 у старого путепровода. Кстати, сваи забивают при помощи трех многотонных буров, а еще один как раз начали собирать со стороны улицы Гетьмана.
Когда приступят к стройке самого моста, транспортного коллапса обещают не допустить. По крайней мере в июне.
"Движение будет ограничиваться всего на пару часов из-за доставки на стройку металлоконструкций, и сделано это будет ночью или ранним утром, чтобы не создавать дополнительных неудобств водителям", — пояснили нам представители генподрядчика.
Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле путепровод полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ — 830 млн грн.
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