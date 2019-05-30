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Три месяца без Шулявского моста: старые съезды отремонтируют, а переговоры по цеху в тупике

30 мая, 09:23

Когда приступят к стройке самого моста, транспортного коллапса на проспекте Победы обещают не допустить

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Прошло три месяца со дня старта работ по реконструкции Шулявского путепровода. "Сегодня" узнали, что происходит на месте, где раньше стоял мост, и когда ждать новых ограничений движения по проспекту Победы.

СЪЕЗДЫ И КАБЕЛИ. У генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику. Например, полностью закончена самая сложная работа: перекладка подземных коммуникаций, которые проходили в районе путепровода. Все трубы и кабели теперь проложены между опорами будущего моста.

От старой переправы ничего не осталось — ее полностью разобрали, а вот съезды до сих пор стоят.

"Мы начали частичный демонтаж съезда, ведущего с моста на проспект Победы, но сносить его полностью не будем, а капитально отремонтируем", — рассказали нам на стройке.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Та же участь ждет и старый заезд на мост с проспекта Победы. А вот будет ли обещанный съезд на месте цеха завода "Большевик", до сих пор неизвестно.

"Переговоры по "Большевику" ведутся. Цех планируют снести в 2020 году", — были немногословны в КГГА.

ОПОРЫ. Сейчас рабочие разбивают остатки подземных опор путепровода, бурят землю под новые и собирают балки для пролетов нового моста.

"Все старые опоры уже полностью разрушены, сейчас заканчиваем обустройство свайных полей под новые", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе компании генподрядчика.

Больше всего свай пробурили со стороны станции метро "Шулявская", где уже вскоре начнется возведение новых опор. После заливки всех свай их засыплют землей и приступят к опорам. Строители говорят, что новые сваи намного надежнее, ведь их глубина 15  метров — против 10  у старого путепровода. Кстати, сваи забивают при помощи трех многотонных буров, а еще один как раз начали собирать со стороны улицы Гетьмана. 

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Когда приступят к стройке самого моста, транспортного коллапса обещают не допустить. По крайней мере в июне.

"Движение будет ограничиваться всего на пару часов из-за доставки на стройку металлоконструкций, и сделано это будет ночью или ранним утром, чтобы не создавать дополнительных неудобств водителям", — пояснили нам представители генподрядчика.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле путепровод полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ — 830 млн грн. 


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Тег Киев, мост, шулявка

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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