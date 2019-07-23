Трудности Шулявского моста в Киеве: снос цеха завода "Большевик" до сих пор не решен

В КГГА нам рассказали, что занимаются переговорами по сносу здания

Фото: Григорий Салай, Сегодня

На Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Cтроительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик". "Сегодня" разбирались, что же не так на стройке.

СТРОЙКА. На строительстве путепровода трудится до сотни рабочих. Правда, вчера во время нашего визита их было намного меньше.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Первый этап установки конструкций моста завершен. Сейчас строителям нужно заменить устаревшие инженерные сети, которые мешают строительным работам.

"Помимо возведения переправы, перекладываем водопровод, ливневую канализацию, газопровод и кабели связи. Стараемся идти по графику", — рассказал "Сегодня" Михаил Харнам, директор КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кроме того, рабочие готовятся к завозу на стройку новых металлических пролетов путепровода, которые изготавливают в Николаеве.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вокруг строящегося моста начали облагораживать территорию. На съезде с проспекта Победы в сторону улицы Александра Довженко выкладывают велодорожку красно-белой плиткой. Велосипедисты ее критикуют.

"В других местах в Киеве строят удобные дорожки из асфальтобетона, а здесь почему-то решили сделать из тротуарной плитки, в которой много зазоров. Она создает большие неудобства велосипедистам", — жалуется киевлянин Михаил Симоненко.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

ЗАВОД "БОЛЬШЕВИК". Несмотря на активное строительство моста, пятый цех завода "Большевик", в котором сейчас действует секонд-хенд, до сих пор стоит на месте. В начале июля мэр Киева Виталий Клико заявил о проблемах со сносом помещения.

"Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, его невозможно снести", — заявил Кличко.

В КГГА нам рассказали, что занимаются переговорами по сносу здания. А в Фонде госимущества Киева нам комментировать сложившуюся ситуацию отказались, сославшись на то, что цех — объект стратегического значения.

Мы пообщались с продавцами секонд-хенда. Они уверены, что их из помещения не выгонят.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

"О сносе нам никто ничего не говорил, поэтому покидать цех мы даже не планируем. Покупателей у нас достаточно много", — поделилась с нами продавщица Ольга.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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