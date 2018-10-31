У Кличко рассказали, где можно купить карточку электронного билета

Сегодня, 17:42

С ноября по электронному билету можно будет ездить в любом общественном транспорте

У Кличко рассказали, где можно купить карточку электронного билета

Карточку электронного билета для общественного транспорта Киева можно будет купить в кассах метрополитена, "Киевпастранса", муниципальных и коммерческих киосках "Пресса", "Туринфо", "Т-Киоск". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В будущем предполагается, что карточки можно будет купить и у других агентов по продаже. Адреса, по которым должны быть расположены киоски с билетами, можно посмотреть на сайте "Киевпастранса", в списке значится 400 адресов.

Также купить е-билет можно будет у кондукторов в троллейбусах, трамваях и автобусах. Карточка будет стоить 40 гривен, однако ее необходимо зарегистрировать в "личном кабинете".

Для оплаты проезда карточку или QR-билет нужно будет приложить к валидатору, которые будут в транспорте. С завтрашнего дня единый электронный билет начнет действовать, однако пока в тестовом режиме. Переходный период продлится до ноября 2019 года.

Напомним, ранее в мэрии обещали, что до октября следующего года е-билетом уже можно будет воспользоваться во всех видах транспорта, включая маршрутки, фуникулер и даже городскую электричку. Запуск и эксплуатация новой системы только в наземном транспорте обойдется ориентировочно в 505 млн грн.
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