У Кличко рассказали, когда и где в столичной подземке появится 4G

По словам Максима Бахматова, к концу следующего года 4G должен появиться на всех станциях и тоннелях метро

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Советник мэра Киева Максим Бахматов озвучил план внедрения 4G в Киевском метрополитене. На своей странице в Facebook он сообщил о переговорах о согласовании общей схемы имплементации с операторами Vodafone, Kyivstar, Lifecell.

"Необходимо: КП "Киевский метрополитен" – подготовить технические условия; Киевраде – утвердить тарифы на телекомдоступ к коммунальным объектам транспорта города (до того работают максимальные)", – написал Бахматов.

Он уточнил, что подрядчику Huawei Ukraine необходимо провести осмотр площадок метро; разработать и согласовать рабочий проект по внедрению 4G; провести экспертизы соответствующими государственными службами. В то же время подземка, Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine должны подготовить, согласовать и подписать договор о доступе, а также подписать совместный документ о начале работ. После этого вместе с подрядчиком операторы и метро должны начать поэтапное внедрение 4G в подземке.

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"Сроки: I квартал 2020: старт работы 4G Internet на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи", "Лукьяновская", – добавил Бахматов.

При этом до конца 2020 – начала 2021 года 4G должен появиться на всех станциях и тоннелях метро.

Ранее мы сообщали, что водитель одной из маршруток столицы раздает бесплатный интернет. Водитель сам установил роутер в салоне транспорта, чтобы его пассажиры не скучали в пробках.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" писали, что территория Украины к 2023 году будет на 100% покрыта связью форматов 3-G и 4-G, а также доступом к широкополосному интернету во всех населенных пунктах. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в своем выступлении на "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину:

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