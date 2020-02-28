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Участки Окружной дороги передали на баланс Киева

28 февраля, 10:39

Наталья Руда

Участки, которые будут обслуживаться "Киевавтодором", ждет ремонт

Киев примет на баланс города участки Окружной дороги, которые обслуживались "Укравтодором". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть проспекта Минского и дорога от ул. Академика Заболотного к Столичному шоссе", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что на тех участках Окружной дороги, которые уже были на балансе столицы, провели капитальные ремонты. В частности, речь идет об ул. Заболотного, Одесской площади, участке от поворота на Вишневое до развязки с просп. Победы, просп. Палладина.

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Теперь ремонт будут проводить на участках, принятых на баланс от "Укравтодора". Переданные на баланс города участки Окружной дороги будут обслуживаться "Киевавтодором".

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Ранее новости "Сегодня" писали, что на столичной Оболони до конца года планируют достроить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой Окружной дорогой.

Напомним, "Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах Киев – Одесса и Киев – Чоп. Так, развязки должны появиться в районе Чабанов, Боярки и Стоянки.

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транспорт Киев Окружная дорога

Источник: Сегодня

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