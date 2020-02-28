Участки Окружной дороги передали на баланс Киева

Киев примет на баланс города участки Окружной дороги, которые обслуживались "Укравтодором". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть проспекта Минского и дорога от ул. Академика Заболотного к Столичному шоссе", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что на тех участках Окружной дороги, которые уже были на балансе столицы, провели капитальные ремонты. В частности, речь идет об ул. Заболотного, Одесской площади, участке от поворота на Вишневое до развязки с просп. Победы, просп. Палладина.

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Теперь ремонт будут проводить на участках, принятых на баланс от "Укравтодора". Переданные на баланс города участки Окружной дороги будут обслуживаться "Киевавтодором".

Ранее новости "Сегодня" писали, что на столичной Оболони до конца года планируют достроить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой Окружной дорогой.

Напомним, "Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах Киев – Одесса и Киев – Чоп. Так, развязки должны появиться в районе Чабанов, Боярки и Стоянки.

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