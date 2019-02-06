Ухудшение погодных условий в Киеве: город сковали пробки
Движение транспорта на дорогах столицы осложнено
Синоптики предупредили о сложных отложениях изморози и гололеда на столичных дорогах. Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр
"В ближайший час с удержанием утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
Из-за непогоды столицу сковали пробки, движение транспорта на киевских дорогах осложнено. Затруднено было движение на всех пяти мостах через Днепр, на въездах в столицу со стороны Житомира, Одессы и Броваров. Пробки на Объездной дороге перед Жулянским мостом со стороны Одесской площади и Академгородка достигали нескольких километров.
Традиционно "стоял" проспект Победы от Объездной до метро "Нивки", улица Борщаговская уперлась в Воздухофлотский путепровод. Затор растянулся на два километра.
Ранее мы писали, что сегодня, 6 февраля, на западе Украины ожидается снег с дождем. Средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса. Ночью холодней всего в восточных областях – до -5 градусов мороза.
Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.
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