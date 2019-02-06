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Ухудшение погодных условий в Киеве: город сковали пробки

Сегодня, 09:13

Движение транспорта на дорогах столицы осложнено

Фото: Александр Яремчук
Ухудшение погодных условий в Киеве: город сковали пробки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/824/287/5c482428782fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/824/287/5c482428782fe.jpg Транспорт Движение транспорта на дорогах столицы осложнено

Синоптики предупредили о сложных отложениях изморози и гололеда на столичных дорогах. Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр

"В ближайший час с удержанием утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении. 

Из-за непогоды столицу сковали пробки, движение транспорта на киевских дорогах осложнено. Затруднено было движение на всех пяти мостах через Днепр, на въездах в столицу со стороны Житомира, Одессы и Броваров. Пробки на Объездной дороге перед Жулянским мостом со стороны Одесской площади и Академгородка достигали нескольких километров.

Традиционно "стоял" проспект Победы от Объездной до метро "Нивки", улица Борщаговская уперлась в Воздухофлотский путепровод. Затор растянулся на два километра.

Ранее мы писали, что сегодня, 6 февраля, на западе Украины ожидается снег с дождем. Средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса. Ночью холодней всего в восточных областях – до -5 градусов мороза.

Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

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Тег Киев, гололед, пробки, непогода

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