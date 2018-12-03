Улицы Киева от снега начали чистить круглосуточно

Ночью и утром работники КК "Киевавтодор" продолжили уборку улиц города от снега. На рассвете дороги, мосты и путепроводы были обработаны противогололедными материалами, сообщили в пресс-службе корпорации.





Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

В компании также подчеркнули, что существенную помощь столичные дорожники получили от патрульной полиции, которая сопровождала колонны снегоуборочной техники и помогала в эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега. Совместная работа коммунальщиков с полицией будет продолжаться. "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, на дорогах в столицы остается опасный гололед. Только за день 2 декабря травмировались 74 горожанина. В больницы также обращаются с переохлаждениями и обморожением.

Ранее в Киевской городской государственной администрации дали советы водителям и пешеходам, как избежать аварий и травм при гололеде. Киевлян власти призвали быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовали придерживаться советов – не перебегать дорогу, обходить крышки люков, не держать руки в карманах.