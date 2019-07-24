"Умирающая" городская электричка Киева может ожить в 2021 году

"Укрзализниця" хочет вернуть себе поезда и полностью обновить работу транспортного узла

Фото: Григорий Салай, Сегодня

За последнюю неделю в столице несколько раз отменялись рейсы городской электрички. "Укрзализныця" заявила, что хочет забрать поезда у "Киевпастранса" и создать новую городскую систему электропоездов.

ОТМЕНЫ. Городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры жалуются, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев.

"На "Левобережной" табло показывало, что поезд будет в 8:09, а он пришел с опозданием на 30 минут! Как такое вообще возможно?" — возмущается киевлянка Ирина Мельничук.

В "Киевпастрансе" отвечают, что причина задержки и отмены поездов — их плохое состояние.

"Не хватает локомотивных бригад. Часто происходят поломки, из-за чего график движения приходится корректировать", — рассказал "Сегодня" Сергей Литвинов, и. о. директора по транспорту КП "Киевпастранс".

Он отметил, что некоторые составы выпускают из четырех вагонов, а не шести, как раньше, из-за полной изношенности колесных пар.

"До 2014 года колесные пары и их комплектующие производились в РФ и на предприятиях, которые сейчас находятся на неподконтрольных территориях Украины. Увы, отечественные предприятия не в силах удовлетворить все потребности в замене и ремонте", — поясняет Литвинов.

Ввиду сложившейся ситуации "Укрзализныця" хочет вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе "Киевпастранса" с 2012 года.

"Поезда ездят по нашей инфраструктуре, обслуживаются в наших депо. Мы договорились о создании рабочей группы для рассмотрения вопроса передачи электричек нам. Конечно же, с компенсацией", — заявил Роман Веприцкий, директор регионального филиала Юго-Западной железной дороги.

По его словам, на ремонт поездов нужно 500 млн грн.

В "Укрзализнице" предложили реанимировать электричку с помощью нового проекта — KyivCityExspress. Он предусматривает ее интеграцию с 47 станциями по Киевской области. К примеру, жители Броваров смогут выйти на станции электрички и пересесть на метро. На реализацию проекта необходимо 4 млрд грн, а закончить его хотят в 2021 году.

Эксперты к идее относятся осторожно.

"Такие проекты — дотационные даже в Европе. Высокие тарифы на проезд не покроют убытков новой электрички. А если учесть, что новые электропоезда не закупались уже 11 лет, то неясно, где найдут деньги на их закупку или обновление", — рассуждает эксперт по транспорту Александр Кава.

Сан-франциско: рекордная скорость

BART — американская система скоростных поездов (включая составы метрополитена), которая соединяет агломерацию городов вокруг Сан-Франциско и международные аэропорта. В системе 6 линий длиной 167 километров, на которых находятся 45 станций. Скорость поездов этой электрички самая высокая в мире — 130 км/час.

Фото: Wikipedia

Копенгаген: интеграция с автобусами

S-tog — система пригородных поездов Копенгагена. Ее длина 170 км, 85 станций. Ежедневно ею пользуются 357 тысяч пассажиров (киевской электричкой — 50 тысяч). Система интегрирована с метро и автобусными маршрутами пригородов. Поезда ходят с пяти утра до часу ночи с интервалом 10 минут днем и 20 — утром и ночью.

Фото: Wikipedia

Берлин: в пригороды круглосуточно

S-bahn — система городской электрички в Берлине и Бранденбурге. Она состоит из 166 станций, а ее длина 327 километров. Электричка охватывает все пригороды столицы Германии и с помощью пересадочных узлов интегрирована с метрополитеном (U-bahn). Поезда курсируют каждые 20 минут круглосуточно и без задержек.

Фото: Wikipedia

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в прошлом году обновила 100 пассажирских вагонов – рекордное количество за последние восемь лет.

Также мы писали, что поезда в Украине поделят на три класса.

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