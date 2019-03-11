Ураган парализовал движение транспорта в Киеве
На Осокорках на маршрутку рухнуло дерево
Вследствие сильнейшего урагана, который бушует в Киеве, столичный транспорт в понедельник, 11 марта, работает с перебоями.
По данным КП "Киевпасстранс", движение ряда троллейбусов и трамваем задерживается, так как на участках дороги упавшие деревья повредили контактную сеть.
Так, непогода сказалась на работе трамваев 12, 17, троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42.
Также, как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua", на Осокорках дерево рухнуло на маршрутку "Богдан". О пострадавших не сообщается.
По данным сервиса Google карт, ближе к вечеру на столичных дорогах наблюдаются тянучки. В частности, сложная ситуация на бульваре Тараса Шевченко в сторону проспекта Победы, на Саперно-Слободской и на Южном мосту, а также на Елены Телиги.
Вместе с тем, по данным "Киев Оперативного", на Варшавской трассе у Гостомеля под Киевом из-за упавшего дерева перекрыта полоса в сторону столицы.
Напомним, в Киеве на остановке общественного транспорта рухнувшее дерево травмировало женщину.
Также сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности сохранится в Киеве до конца суток 11 марта.
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