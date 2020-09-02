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Убытки на карантине: транспортники просят киевских депутатов выплатить им зарплаты

2 сентября, 11:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Компании назвали суммы убытков из-за простоя

Представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" призвали депутатов горсовета выделить деньги для заработных плат работникам предприятий-перевозчиков.

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Как сообщили на сайте КГГА, работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за карантина.

Так, компания "Киевский метрополитен" в период с 17 марта по 25 мая 2020 года потеряла около 621 млн грн, в то время как на выплату заработных плат предприятие тратит до 200 млн грн в месяц.

Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если в карантин метрополитен перевозил 1 500 000 пассажиров в рабочий день, то сейчас – до 1 млн пассажиров.

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", - говорится в обращении профсоюза.

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В то же время, в "Киевпастранс" задолженность по зарплатах составила 77 400 000 грн. А доходы компании за январь-июль 2020 ушли в минус и составили -178 500 000 грн.

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На карантине предприятие теряло в месяц 162 200 000 грн. Так, при строгих ограничениях компания зарабатывала в среднем 6 300 000 грн за месяц, а в обычных условиях – 169 200 000 грн.

Транспортники призвали депутатов Киевсовета на заседании 3 сентября принять решение о дополнительном финансировании этих коммунальных предприятий.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что работу общественного транспорта, в том числе и метро, остановят только в том случае, когда больницы и медики не смогут ​​ оказать помощь пациентам с COVID-19.

Также мы писали, что кроме перевозчиков, убытки понесла отечественная индустрия туризма. Подробнее об этом читайте в материале "Сегодня": Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль.

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Киев метро зарплаты карантин Киевпасстранс
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