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В аэропорт Борисполь запустили еще один новый экспресс – фото и видео

27 декабря, 23:28

Новый поезд способен перевозить до 470 пассажиров за один рейс

В Киеве запустили новый дизель-поезд в аэропорт Борисполь. Он может перевозить за один рейс до 470 пассажиров, имеет три секции и максимально комфортный, инклюзивный и экологический.

"Это первый поезд в такой комплектации, мы его проверим в работе и примем решение о дальнейшей закупке таких экспрессов. Сейчас изучаем возможность электрификации участка до самого аэропорта, тогда запустим электропоезда. А такие дизель-поезда будем использовать для перевозок в регионах", – написал на своей странице в Facebook глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он также добавил, что на экспрессы в Борисполь – большой спрос, особенно в пиковые часы, когда не хватает мест даже в сдвоенных поездах. А 27 декабря маршрутом воспользовался миллионный пассажир.

Как сообщалось, уже практически готова остановка экспресса на станции Выдубичи. Ее рассчитывают открыть до конца 2019 года. Кроме того, на Выдубичах Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро.

Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания, расположенных над четырнадцатым путем на вокзале в Киеве. За наличный расчет билеты также продают две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. В "Борисполе" билеты можно приобрести в кассах и терминалах при входе на железнодорожную платформу. На станции Дарница билеты можно приобрести в кассе № 2. Стоимость билета – 80 грн.

Как известно, ранее у Kyiv Boryspil Express появились сдвоенные рейсы в пиковые часы.

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Борисполь экспресс Евгений Кравцов Kyiv Boryspil Express

Источник: Сегодня

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