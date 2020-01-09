В аэропорту "Борисполь" создали импровизированный мемориал после катастрофы самолета в Иране

В аэропорту "Борисполь" неравнодушные создали импровизированный мемориал в память о погибших в катастрофе украинского самолета МАУ в Иране.

Украинцы несут цветы, свечи и лампадки, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.

Реклама

Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

Пилоты:

В тренде Киев туристический: чем в 2020 году будут привлекать гостей в столицу

Владимир Гапоненко

Сергей Хоменко

Алексей Наумкин

Бортпроводники:

Юлия Сологуб

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Видео: Reuters

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама