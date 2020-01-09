В аэропорту "Борисполь" создали импровизированный мемориал после катастрофы самолета в Иране

В аэропорту "Борисполь" неравнодушные создали импровизированный мемориал в память о погибших в катастрофе украинского самолета МАУ в Иране.
Украинцы несут цветы, свечи и лампадки, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:
Пилоты:
- Владимир Гапоненко
- Сергей Хоменко
- Алексей Наумкин
Бортпроводники:
- Юлия Сологуб
- Екатерина Статник
- Игорь Матьков
- Мария Микитюк
- Валерия Овчарук
- Денис Лыхно
Пассажиры:
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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