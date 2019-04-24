В аэропорту "Киев" показали, как будет выглядеть новое крыло терминала А

В столичном аэропорту заканчивают работы в новом крыле терминала А

Фото: iev.aero.

Столичный аэропорт "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского показали финальный этап строительных и отделочных работ в новопостроенном крыле терминала "А".

Площадь терминала на данный момент составляет 14 200 кв.м, новая площадь добавит еще 9500 кв.м.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, на первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и девять пунктов досмотра на авиационную безопасность. 18 стоек пограничного контроля уже установили на втором этаже. Пассажиры будут проходить его быстрее и попадать в комфортную зону ожидания с ресторанами, барами, магазинами дьюти-фри и зоной развлечений с очками виртуальной реальности.























"Сумма привлеченных в проект средств оценивается в 630 млн грн", – напомнили в аэропорту.

Ранее мы писали, что кроме ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы, в 2019 году начнутся земельные работы по подготовке взлетно-посадочной полосы нового аэропорта между Днепром и Запорожьем – возле поселка Соленое. Аэропорт "Борисфен" построят на 40 га земли "государственного запаса".

Также напомним, что летная академия в Кропивницком, которая имеет уникальную тренажерную базу и обеспечивает специалистами все украинские аэропорты, обучает студентов из 30 стран мира.

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