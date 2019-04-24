Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В аэропорту "Киев" показали, как будет выглядеть новое крыло терминала А

Сегодня, 11:59

В столичном аэропорту заканчивают работы в новом крыле терминала А

Фото: iev.aero
Фото: iev.aero.

Столичный аэропорт "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского показали финальный этап строительных и отделочных работ в новопостроенном крыле терминала "А".

Площадь терминала на данный момент составляет 14 200 кв.м, новая площадь добавит еще 9500 кв.м.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, на первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и девять пунктов досмотра на авиационную безопасность. 18 стоек пограничного контроля уже установили на втором этаже. Пассажиры будут проходить его быстрее и попадать в комфортную зону ожидания с ресторанами, барами, магазинами дьюти-фри и зоной развлечений с очками виртуальной реальности.

"Сумма привлеченных в проект средств оценивается в 630 млн грн", – напомнили в аэропорту.

Ранее мы писали, что кроме ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы, в 2019 году начнутся земельные работы по подготовке взлетно-посадочной полосы нового аэропорта между Днепром и Запорожьем – возле поселка Соленое. Аэропорт "Борисфен" построят на 40 га земли "государственного запаса".

Также напомним, что летная академия в Кропивницком, которая имеет уникальную тренажерную базу и обеспечивает специалистами все украинские аэропорты, обучает студентов из 30 стран мира. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, терминал, аэропорт Киев

Вы сейчас просматриваете новость " В аэропорту "Киев" показали, как будет выглядеть новое крыло терминала А". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. Самолет-"акула" из кино прибыл на ремонт в Киев

21 февраля, 10:41

Судно стало знаменитым после съемок в фильме "Неудержимые-3"

Закриття аеропорту ім. Сікорського: чому Київ не може допустити втрати своїх повітряних воріт

13 февраля, 16:13

Аэропорт "Киев" расширяется: стало известно о новом терминале

12 октября 2018, 13:58

Площадь международного терминала А расширят до 9,5 тысяч квардратных метров

Эстонская авиакомпания приостановила полеты из Киева в Таллин

12 сентября 2018, 17:50

Билеты в этом направлении продаются плохо

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда

Как бегать с большой грудью?

6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Кто он: самый женственный знак Зодиака