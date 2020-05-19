В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 мая

Город готовится восстановить работу городского транспорта уже после 22 мая. В случае его запуска в обычном режиме отпадет необходимость в именных специальных пропусках, которые выдавались киевлянам для проезда в транспорте, начиная с 23 марта. Напомним, эти документы были именными с указанием должности владельца и с печатью предприятия, которое его выдало.

"Метрополитен был закрыт решением правительства, и по его решению работа подземки также будет восстановлена. Мэр Киева уже заявил, что не видит смысла использования спецпропусков для проезда в метрополитене. Главные условия это – маски на лице, перчатки на руках и строгое соблюдение дистанции. Что же касается работы наземного транспорта, в случае его открытия в обычном режиме, он будет работать уже без специальных пропусков", – пояснили сайту "Сегодня" в КГГА.

Кстати, документов, дающих право на проезд в общественном транспорте Киева, в самом начале карантина было выдано более 200 тысяч. Специальные пропуска продолжали выпускать и выдавать столичным медикам, работникам коммунальных служб.

"За все это время мы выдали более 314 тысяч специальных пропусков", – сообщили сайту "Сегодня" в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там отмечают, что сейчас решается вопрос, в каком режиме будет работать городской наземный транспорт Киева.

"У нас все готово для того, чтобы пассажиры ездили в городском наземном транспорте без специальных пропусков. Но мы ждем постановление Кабмина. Если будут полностью упразднены карантинные ограничения, то тогда мы запускаем транспорт в обычном режиме и без специальных пропусков. Если ограничения не будут сняты, то киевляне будут продолжать ездить в наземном транспорте только по специальным пропускам", – пояснили нам в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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Напомним, что и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которую он рассчитан. Тем временем, в метро появится специальная разметка, которая поможет соблюдать необходимую для поездки дистанцию.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть столичную подземку с 25 мая. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и закрытого ранее метрополитена – с 25 мая.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме, перевозя пассажиров только по специальным билетам. При этом город парализовали масштабные пробки.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: вопрос о запуске метро и междугородного сообщения рассмотрят после того, как Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19 .

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