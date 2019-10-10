Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

В автобусах и трамваях Киева можно будет платить банковской картой: в ГИОЦ назвали дату запуска сервиса

10 октября, 16:58

Мила Князьская-Ханова

Также планируют внедрить возможность платить с помощью телефона

/ Фото: пресс-центр НБУ

Реклама

В коммунальном наземном транспорте Киева с ноября появится возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Это можно будет через валидаторы, которые установлены в автобусах, троллейбусах и трамваях "Киевпастранса".

"Функционал оплаты бесконтактными банковскими картами за транспортные услуги в наземном транспорте будет внедрен с 1 ноября 2019 года. Также планируется оплата с помощью мобильных телефонов, которые поддерживают NFC", – сообщили "Сегодня" в ГИОЦ.

При этом, такую оплату смогут проверить контролеры "Киевпастранса", считав с валидаторов информацию о том, была ли оплата с определенной карты, с помощью специального устройства.

Сейчас бесконтактной банковской картой и телефонами, поддерживающим NFC, можно заплатить за проезд в подземке. Все 52 станции столичного метрополитена уже оснащены специальными турникетами, где можно оплатить проезд с помощью банковской карты.

Напомним, уже с ноября этого года из киевского метро окончательно исчезнут жетоны, а из наземного муниципального транспорта – бумажные билеты и кондукторы. Все это происходит из-за того, что столица переходит на единый электронный билет. Е-билет работает в столице в тестовом режиме еще с начала года. За это время с его помощью оплачено 40,9 млн поездок. Сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы и подробно рассказывает, где и как платить за проезд.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что строить метро хотят во Львове.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев электронный билет как платить валидаторы е-билет NFC

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Метро без жетонов и трамваи без талонов: ответы на вопросы об электронном билете в Киеве
Метро без жетонов и трамваи без талонов: ответы на вопросы об электронном билете в КиевеТранспорт
Возвращение скоростного трамвая: чем недовольны пассажиры (фото)
Возвращение скоростного трамвая: чем недовольны пассажиры (фото)Транспорт
В Киеве начинается масштабное перекрытие дорог в центре (схема)
В Киеве начинается масштабное перекрытие дорог в центре (схема)Транспорт
Киев сковали масштабные пробки: по городу произошло более 15 ДТП
Киев сковали масштабные пробки: по городу произошло более 15 ДТПТранспорт
Экстрим в грозу: в Киеве пассажиры троллейбуса сняли на видео очередного зацепера
Экстрим в грозу: в Киеве пассажиры троллейбуса сняли на видео очередного зацепераПроисшествия
В Киеве с 4 по 6 октября массово перекроют дороги: список улиц и время перекрытия
В Киеве с 4 по 6 октября массово перекроют дороги: список улиц и время перекрытияТранспорт

Новости партнеров

Loading...