В автобусах и трамваях Киева можно будет платить банковской картой: в ГИОЦ назвали дату запуска сервиса

/ Фото: пресс-центр НБУ

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В коммунальном наземном транспорте Киева с ноября появится возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Это можно будет через валидаторы, которые установлены в автобусах, троллейбусах и трамваях "Киевпастранса".

"Функционал оплаты бесконтактными банковскими картами за транспортные услуги в наземном транспорте будет внедрен с 1 ноября 2019 года. Также планируется оплата с помощью мобильных телефонов, которые поддерживают NFC", – сообщили "Сегодня" в ГИОЦ.

При этом, такую оплату смогут проверить контролеры "Киевпастранса", считав с валидаторов информацию о том, была ли оплата с определенной карты, с помощью специального устройства.

Сейчас бесконтактной банковской картой и телефонами, поддерживающим NFC, можно заплатить за проезд в подземке. Все 52 станции столичного метрополитена уже оснащены специальными турникетами, где можно оплатить проезд с помощью банковской карты.

Напомним, уже с ноября этого года из киевского метро окончательно исчезнут жетоны, а из наземного муниципального транспорта – бумажные билеты и кондукторы. Все это происходит из-за того, что столица переходит на единый электронный билет. Е-билет работает в столице в тестовом режиме еще с начала года. За это время с его помощью оплачено 40,9 млн поездок. Сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы и подробно рассказывает, где и как платить за проезд.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что строить метро хотят во Львове.

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