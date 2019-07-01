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В бесплатном трамвае на столичной Борщаговке стали брать деньги за проезд

1 июля, 13:02

Жители говорят, что с 1 июля на маршруте "льготы" отменили

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Трамвайный маршрут №2, который запустили на время реконструкции Борщаговского путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, с 1 июля стал платным. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Напомним, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

"Воспользовавшись маршрутом трамвая №2, сегодня утром оказалось, что с 1.07 он платный! Хотя на официальном сайте "Киевпастранс" была и есть информация, что маршрут во время ремонта моста будет бесплатным, думаю, как компенсация неудобств во время ремонта. Но нет, лафа закончилась", – пишет житель Николай Волочий в сообществе "Борщаговка инфо".

"Я тоже сегодня утром ехала на трамвае №2, без талона не пропускали", "На "Ромена Ролана в сторону Борщаговки закрыты турникеты. Сидит кассир и тетенька в будке... Платный проезд", - подтверждают другие киевляне.

Отметим, что в "Киевпастрансе" эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, что реконструкция Борщаговского путепровода будет проводиться в 2019 и в 2020 годах. Скоростные трамваи №1 и №3 не будут ходить, предварительно, до конца сентября.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве посчитали тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, за полгода единым электронным билетом оплатили 28 миллионов поездок. В основном – в наземном транспорте. Зато в подземке оказалось втрое меньше. Ежедневно в метро ездит 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях – 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.


Также "Сегодня" узнали, сколько трамваев, автобусов и троллейбусов колесят по городу и планируют ли власти закупку новых. Всего на балансе "Киевпастранса" числится 1578 единиц общественного транспорта: 709 автобусов, 458 трамваев и 401 троллейбус. Но не весь транспорт ежедневно выходит на маршрут (многие в ремонте), даже в часы пик на городских маршрутах работают 360 троллейбусов, 275 трамваев, 355 автобусов и 135 коммунальных маршруток (71% от общего количества). Больше всего условно новой техники работает на автобусных и троллейбусных маршрутах — почти все машины выпущены после 2001 года, то есть им уже почти 20 лет. А вот на трамвайных маршрутах до сих пор используют 358 старых чешских трамваев "Татра Т-3" (1960—1990-х годов выпуска). 

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Тег Киев, трамваи, борщаговка

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Сегодня

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