В "Борисполе" произошло ЧП с самолетом: изменено расписание полетов

Аэропорт "Борисполь" в ожидании прибытия пленников Кремля / Фото: Игорь Рец, Сегодня

В субботу, 14 декабря, во время наземного обслуживания в международном аэропорту "Борисполь" был поврежден самолет Boeing 767-300 UR-GEA.

Об этом говорится в сообщении Fly UIA в Facebook.

Из-за инцидента авиакомпания МАУ осуществила ротацию воздушных судов и изменила расписание полетов.

Так, рейс PS 391 по маршруту Киев – Дели, который должен был выполняться на поврежденном самолете, состоится на лайнере другой модификации – Boeing 737-900 UR-PSK.

Реклама

"Это повлечет задержку чартерных рейсов авиакомпании в Египет 15 декабря, которые будут выполняться на этом самолете. Рейсы PS5673 Киев – Шарм-эль-Шейх, PS5674 – Шарм-эль-Шейх – Киев, PS5657 Львов – Шарм-эль-Шейх и PS5658 Шарм Эль-Шейх – Львов задерживаются на 9:50, 9:40, и 9:40, 9:50 часов соответственно", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали сверять расписание на онлайн-табло. Между тем, пассажирам, которые уже прибыли в "Борисполь" или в международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, необходимо обратиться на информационную стойку для получения контактов соответствующего обслуживания (питание, трансфер и размещения в отеле).

Пассажирам, которые находятся в Египте, проживание в отеле будет продолжено и организован трансфер согласно новому времени вылета.

Отметим, что это не первое происшествие с самолетами в столичных аэропортах.

Так, в минувшем году в Международном аэропорту "Борисполь" произошел серьезный инцидент. Самолет Boeing 737-500 компании "Белавиа" совершил жесткую посадку и получил повреждения. К счастью, не слишком серьезные, люди не пострадали. Но многим пассажирам других рейсов пришлось совершить незапланированные полеты в Харьков и даже Одессу.

Директор ГП МА "Борисполь" Павел Рябикин рассказал, что при выруливании самолет сбил фонари.

А в аэропорту "Киев" им. Сикорского самолет Як-40 компании "Мотор-Сич" на взлетной полосе задел генератор – техническую машину наземного обслуживания. Одной из возможных причин случившегося называли туман.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама