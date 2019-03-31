В "Борисполе" заработал обновленный терминал: фото
К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5000 пассажиров
Международный аэропорт "Борисполь" сегодня, 31 марта, начал эксплуатацию терминала F.
Об этом написала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.
"Всего для пограничного оформления в обновленном терминале привлечены 44 военнослужащих Госпогранслужбы. К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5000 пассажиров", – сказано в сообщении.
По данным пограничников, в настоящее время терминал F в рамках пограничных процедур работает в штатном режиме.
Напомним, после начала работы в Украине ирландского лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F.
Также сообщалось, что самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В "Борисполе" заработал обновленный терминал: фото". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"