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В "Борисполе" заработал обновленный терминал: фото

Сегодня, 13:35

К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5000 пассажиров

Терминал F международного аэропорта "Борисполь". Фото: Госпогранслужба Украины / Facebook
Терминал F международного аэропорта "Борисполь". Фото: Госпогранслужба Украины / Facebook.
В "Борисполе" заработал обновленный терминал: фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/096/3e3/5ca0963e396f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/096/3e3/5ca0963e396f1.jpg Транспорт К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5000 пассажиров

Международный аэропорт "Борисполь" сегодня, 31 марта, начал эксплуатацию терминала F.

Об этом написала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

"Всего для пограничного оформления в обновленном терминале привлечены 44 военнослужащих Госпогранслужбы. К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5000 пассажиров", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, в настоящее время терминал F в рамках пограничных процедур работает в штатном режиме.

Напомним, после начала работы в Украине ирландского лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F

Также сообщалось, что самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег Борисполь, аэропорт, авиа

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