Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,06
27,73

В центре Киева до 1 сентября ограничили движение транспорта

27 августа, 11:08

Александр Марущак

Дорожные службы обустроят островок безопасности на переходе к памятнику легендарному футбольному тренеру Валерию Лобановскому

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

На улице Грушевского в Киеве с 27 августа до 1 сентября ограничат движение транспорта, из-за этого проезд в центре города будет затруднен. Дорожные службы обустроят островок безопасности на переходе к памятнику легендарному футбольному тренеру Валерию Лобановскому.

Как заявляют в КК "Киевавтодор", с появлением островка переходить оживленную улицу Грушевского пешеходам будет безопаснее.

Реклама

Новости "Сегодня" ранее писали, что горожане ставят под сомнение целесообразность ремонта на улице Пушкинской, который начался на позапрошлой неделе.

В тренде
Электронный помощник для нардепа, Космический форум и разговор Эрдогана с Путиным об Украине: топ-темы дня

Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, перекрывали проспект Победы, а на Борщаговском путепроводе уже установили новые балки – они будут основой новой проезжей части моста.

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одном из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев Грушевского ремонт дорог

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные воры
Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные ворыТранспорт
Мэр Киева назвал сроки запуска скоростного трамвая на Борщаговку
Мэр Киева назвал сроки запуска скоростного трамвая на БорщаговкуТранспорт
В Киеве на десяти станциях метро прекращена продажа и пополнение карточек метро
В Киеве на десяти станциях метро прекращена продажа и пополнение карточек метроТранспорт
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)Происшествия
В метро Киева начали запускать автоматы по продаже электронных билетов: как они работают
В метро Киева начали запускать автоматы по продаже электронных билетов: как они работаютТранспорт
На завершение строительства Подольского моста в Киеве понадобится еще восемь лет – СМИ
На завершение строительства Подольского моста в Киеве понадобится еще восемь лет – СМИТранспорт

Новости партнеров

Loading...