В центре Киева до 1 сентября ограничили движение транспорта

Фото: facebook.com/kievavtodor

На улице Грушевского в Киеве с 27 августа до 1 сентября ограничат движение транспорта, из-за этого проезд в центре города будет затруднен. Дорожные службы обустроят островок безопасности на переходе к памятнику легендарному футбольному тренеру Валерию Лобановскому.

Как заявляют в КК "Киевавтодор", с появлением островка переходить оживленную улицу Грушевского пешеходам будет безопаснее.

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Новости "Сегодня" ранее писали, что горожане ставят под сомнение целесообразность ремонта на улице Пушкинской, который начался на позапрошлой неделе.

Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, перекрывали проспект Победы, а на Борщаговском путепроводе уже установили новые балки – они будут основой новой проезжей части моста.

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одном из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.

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