В центре Киева евробляхер заблокировал движение троллейбусов

Сегодня, 15:24

Автомобиль припарковался чуть ли не по центру дороги

Фото: www.facebook.com/aleksej.kurpas
Фото: www.facebook.com/aleksej.kurpas

Евробляхер заблокировал движение троллейбусов по улице Софийской в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Алексей Курпас.

Он опубликовал две фотографии, на которых видно, что прямо возле собора припарковался водитель автомобиля на иностранных номерах, и машину никак не может объехать троллейбус.


Фото: www.facebook.com/aleksej.kurpas

Фото: www.facebook.com/aleksej.kurpas

В "Киевпастрансе" сообщили, что у них пока нет информации о блокировании движения троллейбусов №16 и №18 легковушкой на еврономерах.

"В районе Софийской площади затруднено движение общественного транспорта из-за начатых работ по обустройству новогоднего городка. Туда заезжают с техникой грузовики из-за чего возникают пробки. К вечеру движение в это районе будет затруднено еще больше", – сообщили нам на предприятии.

В "Киевпастрансе" также отметили, что с 15:00 для троллейбусов №6, №16 и №18 введено оперативное положение по причине скопления габаритного транспорта на Владимирском проезде – Софийской площади – улице Малая Житомирская. Общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.

Напомним, ранее мы сообщали, что 22 ноября на Подоле в Киеве "герой" парковки на два часа перекрыл движение трамваев. Разозленные пассажиры отломали у Toyota зеркало и передвинули машину.

Кроме того, мы писали, что автохамы в Киеве паркуются на полосе общественного транспорта. Так, на улице Шота Руставели в центре города новою полосу выделили делиниаторами, но ее уже заставили частными автомобилями.
Киев, водитель, улица, троллейбус, софия киевская, герой парковки, автохамы
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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