Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы

Сегодня, 16:53

Водитель Mercedes заблокировал движение троллейбусов 6, 16 и 18

Фото: Александр Певчий/Facebook
Фото: Александр Певчий/Facebook.

В центре Киева очередной "герой парковки" заблокировал движение троллейбусов. Об этом сообщается в паблике "Транспорт Киева" в Facebook.

Как пишут киевляне, несколько троллейбусов стоят на Софийской площади и ждут, когда водитель Mercedes-Benz "соизволит прийти и убрать припаркованную на перекрестке машину".

Фото: Александр Певчий/Facebook
Фото: Александр Певчий/Facebook

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. 

Также сообщалось, что в рамках парковочной революции в Киеве скоро начнут свою работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

При этом в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, троллейбус, герой парковки

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. Киевляне оригинально наказали "героя парковки" на Троещине

Сегодня, 12:25

Машину, которая перегородила вход в подъезд, измазали, вероятно, монтажной пеной

"Когда пластик крепче кирпича". Герой парковки снес лестницу на Печерске

15 марта, 16:40

Автомобиль не получил повреждений, а лестница частично разрушена

ФОТОФАКТ. В Киеве "герой парковки" стал причиной мусорного коллапса

21 февраля, 17:40

На эвакуацию неудачно припаркованной иномарки ушло три часа

"Герои парковки" в Киеве: как в столице будут бороться с нарушителями

7 февраля, 17:56

Власти грозят штрафами и эвакуаторами, а активисты могут "наградить" наклейкой

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой

Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь

Прощание с Цывиной обернулось скандалом

Перестаньте есть куриные грудки с белыми полосками

София Ротару сделала трогательное признание

Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Актер Ярослав Бойко впервые публично рассказал о любовнице

Обильное питье: печальные последствия

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку