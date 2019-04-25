В центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы

Водитель Mercedes заблокировал движение троллейбусов 6, 16 и 18

Фото: Александр Певчий/Facebook.

В центре Киева очередной "герой парковки" заблокировал движение троллейбусов. Об этом сообщается в паблике "Транспорт Киева" в Facebook.

Как пишут киевляне, несколько троллейбусов стоят на Софийской площади и ждут, когда водитель Mercedes-Benz "соизволит прийти и убрать припаркованную на перекрестке машину".

Фото: Александр Певчий/Facebook

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел.

Также сообщалось, что в рамках парковочной революции в Киеве скоро начнут свою работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

При этом в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"