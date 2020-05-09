В центре Киева меняют асфальт: где ограничено движение (карта)

Сегодня на некоторых центральных улицах Киев начинаются дорожные ремонтные работы, в связи с чем будет частично ограничено движение автотранспорта, сообщает "Киевавтодор".

В компании отметили, что ремонтные работы продлятся до 18:00 воскресенья.

"На ул. Рейтарской начинается ремонт покрытия на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской. 9 мая будем снимать старую дорожную "одежду". Будем стелить новый асфальт и нанесем разметку, включая велополосы. Во время работ движение будет частично ограничено", – заявили в "Киевавтодоре".

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А тем временем Киев готовят к ослаблению карантина. В частности, жители столицы смогут посещать парки и скверы, но только группами по два человека. Как сообщали новости "Сегодня", коммунальщики взялись за подготовку парков и скверов.

Напомним, в Киеве начались с 9 апреля гидравлические испытания теплосетей. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что горячую воду киевлянам отключать не будут. Однако стало известно, что с 12 по 26 мая этого года будет отсутствовать горячее водоснабжение в Деснянском районе в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей.

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