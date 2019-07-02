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В центре Киева на две недели перекрыли участок дороги

2 июля, 09:35

Дорожники выровняют бордюры и люки смотровых колодцев

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве ограничили движение на участке улицы Симона Петлюры, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор". 

"Ориентировочно до 14 июля на участке между ул. Жилянской и ул. Саксаганского продлится средний ремонт покрытия. Дорожники выровняют бордюры и люки смотровых колодцев, снимут верхний слой асфальтобетона", - говорится в сообщении.

После подготовки основания будут класть новый слой покрытия площадью около 2200 м2 с использованием прочного полимера-асфальтобетона.

Столичных водителей призвали на парковать машины вдоль обочин.

Ранее в столице начался капремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"). Тут до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег Киев, асфальт, дорожники

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Сегодня

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