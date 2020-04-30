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В центре Киева начали устанавливать новые дорожные знаки: названа причина

30 апреля, 05:39

Наталья Руда

На Ярославовом Валу обустраивают велополосу

Фото: facebook.com/kievtransport

Фото: facebook.com/kievtransport

В Киеве появится велополоса на Ярославовом Валу, которая соединит Львовскую площадь с Владимирской улицей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что для обустройства велополосы дорожники демонтировали 26 старых дорожных знаков и начали устанавливать новые. В среднем на Ярославовом Валу появится 90 новых дорожных знаков.

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После этого коммунальщики нанесут новую дорожную разметку.

Ранее сообщалось, что на велодорожке, которую обустроили на Пушкинской, сначала установили МАФ, а потом стали парковать автомобили. Также на Пушкинской, которую обновляют за 144 млн гривен, появилась необычная подсветка на пешеходных переходах – на перекрестке с улицей Прорезной установили LED-камни. Энергосберегающие LED-камни работают синхронно со светофорами. На каждом переходе обустроена LED-линия длиной 2 м.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об уникальных светофорах в Виннице.

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транспорт Киев велосипед ярославов вал

Источник: Сегодня

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