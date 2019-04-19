В центре Киева ограничат движение транспорта из-за дебатов на "Олимпийском"

Ограничения коснутся ряда участков улице возле спортивной арены

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве у НСК "Олимпийский", где запланированы дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, утром в пятницу, 19 апреля, ограничат движение транспорта. Изменения в движении транспорта будут действовать с 10:00 до 22:00 пятницы.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, ограничения будут действовать на участках дорог:

ул. Большая Васильковская – от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

ул. Деловая – от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;

ул. Василия Тютюнника – от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;

ул. Физкультуры – от улицы Антоновича до НСК "Олимпийский";

ул. Жилянская – от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;

ул. Шота Руставели – от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

ул. Саксаганского – от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

ул. Эспланадная – от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

ул. Рогнединская – от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook

Напомним, что подготовка к дебатам ранее вышла на финишную прямую. Представители штабов кандидатов на высший пост в стране согласовали время очной встречи претендентов на пост президента – в 19:00 пятницы.

Отметим, что дебаты между кандидатами в президенты должны пролить свет на их позиции относительно главных для Украины вопросов. Журналисты" Сегодня" собрали высказывания Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые уже прозвучали.

Также смотрите правила дебатов:

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

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