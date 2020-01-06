В центре Киева ограничат движение транспорта: подробности

/ Фото: Анатолий Бойко

В Киеве 7 января будут отмечать Рождество. В связи с этим в городе будут введены ограничения в движении транспорта.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", – сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, 7 января в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". Все эскалаторы на станции будут работать на подъем, чтобы избежать давки на платформе. Также возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

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А на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№№ 6, 16, 18 будут курсировать с изменениями:

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троллейбусы № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Смотрите видео, сколько украинцы тратят на Рождество:

Кроме того, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

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