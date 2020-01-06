Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В центре Киева ограничат движение транспорта: подробности

6 января, 09:40

Возможно кратковременное закрытие на вход станции метро «Золотые ворота»

/ Фото: Анатолий Бойко

В Киеве 7 января будут отмечать Рождество. В связи с этим в городе будут введены ограничения в движении транспорта.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", – сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, 7 января в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". Все эскалаторы на станции будут работать на подъем, чтобы избежать давки на платформе. Также возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Реклама

А на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№№ 6, 16, 18 будут курсировать с изменениями:

В тренде
Итоги 2019 года в Киеве: где появились новые скульптуры
Фото: yuliabevzenko.com
  • троллейбусы № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Смотрите видео, сколько украинцы тратят на Рождество:

Кроме того, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев Рождество движение ограничения

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко в костюме Деда Мороза запустил движение по Шулявскому мосту – видео
Кличко в костюме Деда Мороза запустил движение по Шулявскому мосту – видеоТранспорт
Дуб против моста: снесут ли дерево-памятник на Шулявке
Дуб против моста: снесут ли дерево-памятник на ШулявкеТранспорт
Подорожание проезда в Днепре могут отменить: что придумали горожане
Подорожание проезда в Днепре могут отменить: что придумали горожанеДнепр
Новый год в Киеве: пять станций метро перейдут на особый режим работы
Новый год в Киеве: пять станций метро перейдут на особый режим работыТранспорт
В Киеве – масштабные пробки: куда сейчас лучше не ехать
В Киеве – масштабные пробки: куда сейчас лучше не ехатьТранспорт
Шулявский путепровод: стало известно, когда его достроят окончательно
Шулявский путепровод: стало известно, когда его достроят окончательноТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...