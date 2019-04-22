В центре Киева остановились трамваи и троллейбусы
На Майдане автохам заблокировал движение троллейбуса, а на площади Победы движение трамваев парализовало ДТП
В Киеве в понедельник, 22 апреля, наблюдаются проблемы с движением общественного транспорта. Так, в центре Киева на Майдане Независимости заблокировано движение троллейбуса, а на площади Победы обездвижен трамвай.
Как сообщает "Киев Оперативный", на Майдане на Малой Житомирской причиной остановки троллейбуса стал очередной "герой парковки" на Lexus.
Вместе с тем, на площади Победы произошло тройное ДТП с участием легковых автомобилей, которое и парализовало движение движение трамваев.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Отметим, что утром сообщалось о ЧП в метро. Так, на станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.
Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
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