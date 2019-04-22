Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В центре Киева остановились трамваи и троллейбусы

Сегодня, 11:52

На Майдане автохам заблокировал движение троллейбуса, а на площади Победы движение трамваев парализовало ДТП

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в понедельник, 22 апреля, наблюдаются проблемы с движением общественного транспорта. Так, в центре Киева на Майдане Независимости заблокировано движение троллейбуса, а на площади Победы обездвижен трамвай.

Как сообщает "Киев Оперативный", на Майдане на Малой Житомирской причиной остановки троллейбуса стал очередной "герой парковки" на Lexus.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/
Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Вместе с тем, на площади Победы произошло тройное ДТП с участием легковых автомобилей, которое и парализовало движение движение трамваев.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/
Фото: facebook.com/KyivOperativ/

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Отметим, что утром сообщалось о ЧП в метро. Так, на станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, ДТП, трамваи, троллебус

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева остановились трамваи и троллейбусы". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве женщина упала на рельсы в метро и остановила движение поездов

Сегодня, 10:45

На станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров

В Киеве автохамов зажали делиниаторами

Сегодня, 09:52

Водители паркуются прямо возле мусорных контейнеров, а люди против парковок возле своих домов

ФОТОФАКТ. Киевляне борются с "героями парковки" старыми шинами

19 апреля, 14:27

На Минском массиве машины автохамов забросали покрышками

Дебаты на "Олимпийском": центр Киева встал в километровых пробках

19 апреля, 14:01

Также проблемы с движением наблюдаются по всему городу

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

У России – новый супербоец в тяжелом весе

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Забудьте о геле для интимной гигиены: гинеколог объяснила, почему

«Когда пришел Пак, девушка сидела на Кокорине»

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

NIKITA LOMAKIN рассказал об отношениях с Тиной Кароль

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

На Kasta шикарная распродажа модных женских футболок

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

У России – новый супербоец в тяжелом весе

​Самые коррумпированные страны мира

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»