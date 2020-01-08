В центре Киева закрывают "праздничные" парковки

В Центре организации дорожного движения уточнили, где нельзя парковаться

Фото: kyivcity.gov.ua

В центре Киева с 8 января начинает действовать обычная схема парковки. В частности, восстанавливается действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена" на 19 локациях, где можно было парковаться во время новогодне-рождественских праздников.

В Центре организации дорожного движения уточнили, что парковаться нельзя на:

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улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)

улица Михайловская

улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)

улица Стрелецкая

улица Золотоворотская

переулок Рыльский

переулок Георгиевский

улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)

улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара к Владимирской)

улица Прорезная

улица Бориса Гринченко

переулок Тараса Шевченко

улица Софиевская

улица Аллы Тарасовой

переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)

улица Малая Житомирская

улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)

улица Костельная

улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).

Парковаться в этих местах можно было только с 24 декабря по 7 января в связи с массовыми гуляниями в центре.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится до 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоялось 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

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