В центре Киева закрывают "праздничные" парковки

В центре Киева с 8 января начинает действовать обычная схема парковки. В частности, восстанавливается действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена" на 19 локациях, где можно было парковаться во время новогодне-рождественских праздников.
В Центре организации дорожного движения уточнили, что парковаться нельзя на:
- улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)
- улица Михайловская
- улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)
- улица Стрелецкая
- улица Золотоворотская
- переулок Рыльский
- переулок Георгиевский
- улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)
- улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара к Владимирской)
- улица Прорезная
- улица Бориса Гринченко
- переулок Тараса Шевченко
- улица Софиевская
- улица Аллы Тарасовой
- переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)
- улица Малая Житомирская
- улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)
- улица Костельная
- улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).
Парковаться в этих местах можно было только с 24 декабря по 7 января в связи с массовыми гуляниями в центре.
Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится до 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоялось 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.
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