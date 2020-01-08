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В центре Киева закрывают "праздничные" парковки

8 января, 16:49

В Центре организации дорожного движения уточнили, где нельзя парковаться

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

В центре Киева с 8 января начинает действовать обычная схема парковки. В частности, восстанавливается действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена" на 19 локациях, где можно было парковаться во время новогодне-рождественских праздников.

В Центре организации дорожного движения уточнили, что парковаться нельзя на:

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  • улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)
  • улица Михайловская
  • улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)
  • улица Стрелецкая
  • улица Золотоворотская
  • переулок Рыльский
  • переулок Георгиевский
  • улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)
  • улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара к Владимирской)
  • улица Прорезная
  • улица Бориса Гринченко
  • переулок Тараса Шевченко
  • улица Софиевская
  • улица Аллы Тарасовой
  • переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)
  • улица Малая Житомирская
  • улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)
  • улица Костельная
  • улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).

Парковаться в этих местах можно было только с 24 декабря по 7 января в связи с массовыми гуляниями в центре.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится до 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоялось 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

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транспорт Киев парковка

Источник: Сегодня

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