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В двух столичных маршрутках подорожает проезд

10 января, 10:13

Стоимость проезда в маршрутных такси №240 и №241 на Лесном массиве поднимется с пяти до шести гривен

Фото: Dmytro Korol/Facebook

Фото: Dmytro Korol/Facebook

На двух маршрутах частного перевозчика в Киеве с 11 января на одну гривну подорожает проезд. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, стоимость проезда в маршрутных такси №240 и №241 на Лесном массиве поднимется с пяти до шести гривен. Причины подорожания не уточняются.

Протяженность маршрута №241 составляет 3,86 км, а маршрута №240 – 5,46 км.

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Ранее сообщалось, что жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Кроме того, в Facebook появилось видео итальянца Альфонсо Оливера, который переехал жить в Украину, где он исполняет песню, посвященную маршрутке.

Также мы писали, что Львов может стать первым городом Украины, в котором не будет маршруток: петицию об их замене новыми автобусами уже поддержали депутаты. Инициаторами подачи петиции стали две львовянки, которым однажды надоело добираться на работу в переполненных маршрутках. В свою очередь, частные перевозчики новую транспортную концепцию восприняли без энтузиазма.

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