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В КГГА уточнили, будут ли открывать проезд по аллее Героев Небесной Сотни

4 октября, 13:36

Проезд по началу улицу Институтской будет по-прежнему запрещен

Фото: facebook.com/ukrtransmist

Фото: facebook.com/ukrtransmist

Аллею Героев Небесной Сотни в центре Киева не будут открывать для проезда транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Распространенная некоторыми СМИ информация о планах столичных властей якобы открыть для движения транспорта аллею Героев Небесной Сотни (бывшее начало ул. Институтской) не соответствует действительности. Ни мэр столицы Виталий Кличко, ни одно из подразделений КГГА не инициировало подобного "решения", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Киеве после ремонта открыли пешеходный мост на аллее Героев Небесной Сотни, который был закрыт в мае текущего года. Мы писали, что в мае на аллее Героев Небесной Сотни коммунальщики начали разбирать брусчатку для строительства Национального мемориального комплекса. Однако такие действия начали проводиться до завершения следственных действий Генеральной прокуратуры в расследовании расстрелов активистов в ходе Революции достоинства. В частности, как сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, начало работ на Институтской не было согласовано со следователем и прокурором, а разрешение дала заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

Также сообщалось, что в Киеве Рыбальский мост, который уже несколько лет был закрыт для автомобилей, полностью перекрыли и для пешеходов: в конце апреля здесь появился забор и табличка, которая информирует о грядущих строительных работах. Также на мосту появилась охрана, которая не пропускает на его территорию людей.

Отметим, что в столице ведется ремонт Шулявского и Борщаговского путепроводов.

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Киев институтская аллея героев

Источник: Сегодня

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