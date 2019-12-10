В "Киевавтодоре" открестились от странного ремонта на Уманской

В коммунальной корпорации заявили, что не имеют отношения к скандальному участку дороги

Фото: Kyiv LIVE

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В "Киевавтодоре" прокомментировали странный ремонт дорожного покрытия на улице Уманской в Соломенском районе столицы, о котором вчера сообщал сайт "Сегодня".

Напомним, дорожное полотно в нескольких местах "залатали" лоскутками асфальта , а рабочие забыли на обочине даже ведро со смолой.

"Мы выяснили, что данная территория не находиться на балансе "Киевавтодора" и ремонт дорожного покрытия проводили не наши сотрудники. Это инициатива и территория автозаправки. Все работы провели они, поэтому мы не отвечаем за качество данного ремонта", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации.

Там добавляют, что руководство АЗС наняло бригаду, которая залатала дыры в асфальте.

"Балансодержатель территории имеет полное право наводить порядок на своей территории. Им это не запрещено, а качество выполненных работ мы не комментируем", – добавили в "Киевавтодоре".

Напомним, месяцем ранее на столичных Осокорках вспыхнул скандал из-за захвата застройщиком части улицы Срибнокильской недалеко от станции метро "Осокорки". Там неизвестные оградили большим забором часть улицы, отобрав у автомобилистов возможность для проезда. Интересно, что идентичный участок есть на противоположной части улицы, в районе станции метро "Позняки", но там на проезжую часть никто не позарился.

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